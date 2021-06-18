Актер из «Друзей» избавился от квартиры в Лос-Анджелесе

Американский актер Мэттью Перри — исполнитель роли Чендлера Бинга в легендарном телесериале «Друзья» — избавился от дорогостоящей квартиры в Лос-Анджелесе. Ее удалось продать за 21,6 миллиона долларов (1,56 миллиарда рублей), сообщает Los Angeles Times.

Пентхаус в одном из городских небоскребов Перри приобрел в 2017 году за 20 миллионов долларов. Через два года он вывел квартиру на рынок по цене 35 миллионов. Позже ценник был урезан до 27 миллионов, затем до 23 миллионов. В итоге сделку закрыли с дисконтом в 38 процентов.

Общая площадь квартиры — 864 квадратных метра. К ней присоединены четыре террасы с панорамными видами на город, горы и океан. Пентхаус насчитывает четыре спальни, шесть полноценных ванных комнат и один дополнительный санузел. В одной из комнат есть камин.

Всего в здании 140 квартир, оно было построено в 2009 году. Жители могут пользоваться консьерж-сервисом, фитнес-залом и бассейном, а также гулять в просторном охраняемом саду.

Ранее в июне стало известно, что Мэттью Перри расстался с невестой через полгода после объявления о помолвке. Актер сделал предложение литературному редактору Молли Гурвиц в конце ноября 2020 года. Шесть месяцев спустя артист передумал жениться на 29-летней женщине.

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