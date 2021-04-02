Данила Козловский и Александр Петров впервые появятся в одном сериале

Актеры Данила Козловский и Александр Петров, самые востребованные артисты в России за последнее десятилетие по версии рейтинга «Бюллетень кинопрокатчика», впервые появятся в одном сериале. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «России 1».

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Актеры снимутся в телешоу режиссера Валерия Тодоровского «Надвое». Сериал рассказывает о двух коллегах-друзьях, жизнь которых меняется из-за командировки в Санкт-Петербург. «В Северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни», — отметили в пресс-службе.

В проекте также снимутся Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Дата выхода сериала пока не раскрывается.

В сентябре 2020 года «Бюллетень кинопрокатчика» выпустил рейтинг самых популярных и востребованных артистов России. Первое место занял Данила Козловский, второе — Александр Петров.