Режиссер рассказал о «животном» поведении Александра Петрова на съемках

Российский режиссер Александр Войтинский рассказал о «животном» поведении актера Александра Петрова во время съемок сериала «Метод-2». Он заявил об этом в интервью изданию Teleprogramma.pro.

По мнению Войтинского, секрет успеха Петрова в том, как именно он работает.

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть...» — ответил режиссер на вопрос о том, в чем секрет успеха Петрова, которого «везде приглашают сниматься».

Также, по словам Войтинского, ему постоянно приходилось искать компромиссы между «стратегией сезона и амбициями Александра Петрова».

В сериале «Метод-2» Петров сыграл мужа главной героини, роль которой исполняет российская актриса Паулина Андреева.

Осенью 2019 года Петров дал интервью ведущей Ксении Собчак. В нем он рассказал об эротических сценах в картине Клима Шипенко «Текст» и признался, что снимать их было достаточно смешно.