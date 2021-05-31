Женщина сделала культовую стрижку из 90-х и стала похожа на собаку

Модный редактор сделала культовую прическу одной из героинь популярного в 90-х сериала «Друзья» и поделилась результатом преображения. Об этом сообщает The Sun.

В связи с выходом специального выпуска ситкома Лидия Хокен (Lydia Hawken) решила повторить стрижку героини Рейчел Грин (Rachel Green). «Я решила подстричься как Рэйчел, чтобы проверить, выдержала ли она испытание временем», — объяснила женщина.

Хокен призналась, что никогда ранее не экспериментировала со стилем своей прически. «У меня от природы очень густые волосы. Когда я пришла к стилисту, он с ужасом спросил: “Ты уверена, что хочешь это сделать?”. В этот момент я поймала себя на мысли, что хочу убежать из этого кресла и никогда не возвращаться», — посмеялась героиня материала.

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По словам женщины, она сильно расстроилась, когда увидела свое отражение в зеркале после процедуры. «Я была похожа на лохматую, неопрятную собаку. Однако после того, как стилист уложил мои волосы с помощью фена, круглой расчески и спрея с морской солью, я тут же стала выглядеть как гламурная телезвезда из 90-х. Мне очень нравится результат», — подчеркнула она.

Хокен добавила, что ее семья и бойфренд также оценили новый образ: «Моя мама сказала, что прическа получилась абсолютно такой же, как у Рейчел. Сестра тоже восхитилась моим новым стилем. Больше всего я переживала из-за реакции моего парня Джейсона. Он сказал, что стрижка мне очень идет. “Могу ли я быть счастливее, если моя девушка похожа на Рейчел?” — сказал он».

Ранее в мае популярная в 70-х прическа стала трендом среди молодежи. Речь идет о стрижке вулфкат (wolfcut), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Отмечается, что такую прическу впервые начали делать в Южной Корее. Название стрижки происходит от слова волк (wolf), так как она напоминает многослойную шерсть животного. Известно, что прическа была популярна в 70-х годах среди таких звезд, как Дэвид Боуи, Джейн Фонда и Джоан Джетт.