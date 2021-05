Популярная в 70-х стрижка стала трендом среди молодежи

Подростки полюбили популярную в прошлом веке стрижку и запустили новый модный тренд. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о стрижке вулфкат (wolfcut), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Отмечается, что такую прическу впервые начали делать в Южной Корее. Название стрижки происходит от слова волк (wolf), так как она напоминает многослойную шерсть животного. Известно, что прическа была популярна в 70-х годах среди таких звезд, как Дэвид Боуи, Джейн Фонда и Джоан Джетт.

В своих мемуарах My Life so Far («Вся моя жизнь») Фонда объяснила, почему решила подстричься подобным образом. «Мужчинам, встречавшимся на моем пути, всегда нравились длинные светлые волосы. Возможно, эта прическа была способом спрятаться от них», — писала актриса.

По словам редактора CNN Леи Долан (Leah Dolan), это может быть причиной популярности стрижки в современном обществе среди молодежи. Согласно материалу, с 2020 года поиск прически вулфкат в Google вырос на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году упоминание стрижки в Pinterest увеличилось на 88 процентов по сравнению с 2020 годом. В TikTok по хештегу #wolfcut было опубликовано 80,7 миллиона видеороликов.

«В головах нового поколения мальчиков и девочек появилась идея гендерной текучести. По результатам американского опроса, проведенного рекламным агентством Bigeye, выяснилось, что половина представителей поколения Z считает, что гендер — это спектр, и что бинарные роли устарели. Они полагают, что делить вещи на мужское и женское уже не актуально и что каждый может выражаться так, как ему нравится», — подчеркнула Долан.

В апреле парикмахеры назвали стрижки, которые стали модными в 2021 году. После окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, посетители салонов красоты предпочитают укорачивать длину волос. Так, например, в настоящее время популярностью пользуется стрижка-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».