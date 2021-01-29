Названы самые модные прически 2021 года

Модные редакторы Cosmopolitan перечислили прически, которые станут популярными трендами в 2021 году. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Так, по их мнению, в настоящий момент в тренде минималистичные и гладкие укладки. В качестве примера были сопоставлены похожие прически актрисы Ванессы Хадженс и певицы Дженнифер Лопес: первая собрала волосы в высокий пучок, оставив на лице челку, в то время как вторая сфотографировалась с массивной конструкцией из свернутой в пучок косы на голове.

Вдобавок эксперты назвали еще один тренд: красиво уложенные «пушковые волосы», которые часто называют baby hair. Отмечается, что сейчас девушки выводят из них узоры на висках с помощью геля.

В список также вошли естественные локоны. Для достижения необходимого эффекта мастера ждут, пока накрученные с помощью плойки пряди остынут, после чего прочесывают локоны гребнем с широко расставленными зубчиками. При этом любительницам прямых волос рекомендуется гладко выпрямлять волосы и отдельно аккуратно укладывать передние пряди.

Вместо крупных и ярких заколок, ставших популярными в 2020 году, модные редакторы посоветовали выбирать более сдержанные аксессуары. Например, черные невидимки. Ленты и банты также потеряли свою актуальность: их заменили крабики в стиле 90-х годов.

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Поскольку гладкость — главный тренд 2021 года, высокие конские хвосты также следует укладывать с помощью утюжков и геля. Кроме того, в моду вошел высокий хвост, заплетенный в косу. Снимками с такой прической неоднократно делилась в своих соцсетях предпринимательница Кайли Дженнер.

В июле 2020 года прическа героини из сериала «Друзья» стала новым модным трендом. Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. Британский стилист Джордж Нортвуд добавил, что популярностью у девушек пользуется естественный цвет волос.