Стрижка героини из сериала «Друзья» стала новым модным трендом

Парикмахер жены принца Гарри Меган Маркл назвал прическу одной из героинь американского сериала «Друзья» новым модным трендом. Слова ведущего британского стилиста Джорджа Нортвуда (George Northwood) приводит Glamour.

Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. «Из-за длительного режима самоизоляции люди приходят в салоны с длинными волосами более естественной формы, — рассказал мастер. — Многие за это время отрастили челку, что позволило им миновать эту нелепую "промежуточную" длину. Теперь они хотят удлиненный боб, но с более длинными прядями спереди — этакая современная версия Рэйчел».

Однако, по информации издания, если у героини сериала 1990-х годов текстура волос была идеально гладкой, сегодняшние клиентки Грина просят о более естественной, небрежной прическе.

Эксперт также добавил, что в настоящий момент популярностью у девушек пользуется естественный цвет волос, поэтому даже когда они приходят на окрашивание, чаще всего просят оставить им свой цвет у корней.

В июне пользователи сети поделились снимками неудачных бьюти-процедур, проведенных самостоятельно в домашних условиях, и запустили новый флешмоб. Один из юзеров попытался побриться с помощью электрической машинки и в результате оставил на голове несколько проплешин. В то же время две девушки анонимно опубликовали фото своих стрижек с неровными срезами, а британец Кен отстриг челку сыну и пожалел об этом.

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