Джулию Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью квантовой физики

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри с помощью квантовой физики уговорил Джулию Робертс сняться в проекте. Об этом сценаристы рассказали в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Одна из создательниц шоу Марта Кауффман вспомнила, что для всей команды стало настоящим шоком то, что Робертс дала свое согласие на участие в «Друзьях». Ее коллега Кевин Брайт пояснил, что артистку убедил именно Перри.

«Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день», — рассказал Брайт.

Продюсер «Друзей» Алекса Юнге отметила, что Робертс была сильно заинтересована в Перри. По ее словам, актриса флиртовала с коллегой по факсу и отправляла ему сообщения с вопросом: «Почему я должна сходить с тобой на свидание?» Все сценаристы сериала помогали артисту придумывать ответы.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года. В ноябре 2020 года Перри рассказал, что в марте 2021-го зрители увидят специальный новый выпуск шоу.