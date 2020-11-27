Звезда «Друзей» повторила культовую сцену танца с сырой индейкой на голове

@courteneycoxofficial / Instagram

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», повторила культовую сцену из сериала и показала танец с сырой индейкой на голове. Шуточное видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поздравила подписчиков с Днем благодарения, однако пообещала, что окончательно сорвется, если снова увидит в сети гифку, на которой она изображена с птицей на голове. Однако в итоге артистка сдалась и все же изобразила танец, который был показан в восьмой серии пятого сезона.

«Ты сделала это!» — отреагировала ее коллега по сериалу Лиза Кудроу. Пост прокомментировали и другие знаменитости: актрисы Мелисса Баррера, Айла Фишер и Риз Уизерспун, а также музыкант Райан Макмаллан.

Ранее в пятницу стало известно, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, исполнивший в ситкоме роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц. Пара начала встречаться в 2018 году.