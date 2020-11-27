Звезда сериала «Друзья» объявил о помолвке с девушкой почти вдвое моложе его

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, исполнивший в ситкоме роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей возлюбленной Молли Гурвиц, которая почти вдвое моложе его — девушке 29 лет. Об этом сообщает журнал People.

Перри признался, что опустился перед девушкой на колено, и она ответила «да». «Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете», — сказал актер.

Пара вместе с 2018 года. По слухам, в 2019 году они провели первый совместный отпуск. Мэттью Перри в разное время приписывали романы с разными известными женщинами. Например, с Джулией Робертс, у которой в «Друзьях» была маленькая эпизодическая роль.

Ранее звезда ситкома сообщил фанатам, что съемки спецвыпуска «Друзей», которые долгое время откладывались из-за пандемии коронавируса, запланированы на март 2021 года. В каком формате пройдет шоу, пока неизвестно.