Актер из сериала «Друзья» назвал возможную дату съемок спецвыпуска

Актер Мэттью Перри, сыгравший в культовом сериале «Друзья» роль Чендлера, назвал возможную дату начала съемок специального выпуска, которую долго время откладывали из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление артист опубликовал в своем Twitter.

«Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта [2021 года]. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!» — написал Перри.

В феврале текущего года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода «Друзей». Тогда ее запланировали на май 2020 года. О формате эпизода не сообщалось. О продолжении сериала заговорили в 2019 году, однако актеры и режиссеры опровергали возможность возобновления ситкома.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.