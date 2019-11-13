HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»

Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения сериала «Друзья». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Источники издания уточняют, что сделка находится в зачаточном состоянии и может сорваться. Однако в случае подписания на экраны вернется весь звездный состав — Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Также телеканал намерен привлечь к съемкам создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

HBO и Warner Bros. отказались от комментариев.

Ранее актеры и режиссеры категорически отвергали любую вероятность возобновления сериала, веселившего зрителей на протяжении 10 сезонов.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года. В 2017-м ситком появился на стриминговом сервисе Netflix.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



