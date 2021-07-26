В России нашли квартиру с кроватью-троном и камином для шашлыков

В России нашли элитную пятикомнатную квартиру за 45 миллионов рублей с дорогим ремонтом, кроватью-троном и камином для жарки шашлыков. Объявление о продаже появилось на сайте по поиску недвижимости N1.ru.

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Двухуровневая квартира расположена в восьмиэтажном кирпичном доме 2000-го года постройки напротив торгового центра ЦУМ в Железнодорожном районе Новосибирска. Общая площадь жилья с пятью комнатами, двумя лоджиями и несколькими санузлами составляет 174,6 квадратных метра. Дизайнерский ремонт, по описанию автора объявления, выполнен в классическом стиле. «Несмотря на быстротечность тенденций, смену моды и направлений, подобный дизайн всегда остается востребованным», — пишет хозяин квартиры.

Одна из стен в ванной комнате выполнена из оникса. В спальне есть высокая кровать, которая больше напоминает трон. Квартира обставлена мебелью из кожи и дерева. Камин в гостиной оснащен функцией приготовления шашлыков. Есть в квартире и инфракрасная сауна. Собственник поясняет, что недвижимость достанется покупателю со всей мебелью и техникой, что представлены на фото в объявлении.

В Москве самые дорогие апартаменты находятся в здании Fairmont & Vesper Residence в центре столицы. Стоимость недвижимости площадью около тысячи квадратных метров составила 3,15 миллиарда рублей, сообщила в середине июля консалтинговая компания Knight Frank. Суммарно десятка наиболее дорогостоящих квартир в Москве оценивается в 23 миллиарда рублей.