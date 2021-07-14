Названа стоимость самых дорогих квартир Москвы

Самые дорогие апартаменты на первичном рынке Москвы находятся в здании Fairmont & Vesper Residence в центре столицы. Стоимость объекта площадью более тысячи квадратных метров составила 3,15 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материал консалтинговой компании Knight Frank.
Эксперты назвали дорогими и апартаменты в жилом комплексе «Царев сад». Один из лотов площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров можно купить за 2,9 миллиарда рублей. На третьем месте рейтинга расположилась квартира в комплексе «Малая Бронная,15» — 721 квадратный метр продается за 2,7 миллиарда рублей.
Ниже в списке расположились квартира в комплексе Lion Gate.Ralph Lauren Residences за 2,6 миллиарда рублей и апартаменты в стоимостью 2,6 миллиарда рублей в башне «Восток» международного делового центра «Москва-Сити». Меньше всего придется отдать за объект в комплексе «Лаврушинский» и еще за один лот в Lion Gate.Ralph Lauren Residences — по 1,4 миллиарда рублей.
По данным экспертов, общая стоимость десяти самых дорогих объектов превысила 23 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена за один квадратный метр элитной недвижимости достигла 3,25 миллиона рублей.
В мае 2021 года самой дорогой однокомнатной квартирой в столице оказался объект в Костянском переулке за 95,2 миллиона рублей. Лот находится на четвертом этаже в здании жилого комплекса Turgenev и занимает 75,2 квадратных метра. Почти половина квартиры будет отдана под кухню, совмещенную с гостиной.