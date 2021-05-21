Найдена самая дорогая «однушка» Москвы

Самая дорогая однокомнатная квартиры Москвы находится в Костянском переулке и продается за 95,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в материале ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Объект нашли в жилом комплексе Turgenev, который планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Квартира на четвертом этаже занимает 75,2 квадратных метра, почти половина из которых будет отдана под кухню, совмещенную с гостиной. Помещение предлагают разграничить на две зоны.

В рейтинге самых дорогих «однушек» оказались десять квартир. Самая дешевая из них во 2-м Хвостовом переулке занимает площадь в 63,1 квадратного метра. Жилье обойдется в 54,9 миллиона рублей. За 55,6 миллиона рублей можно приобрести однокомнатную квартиру на Звенигородском шоссе. Площадь объекта на шестом этаже достигает более 76 квадратных метров.

В общей сложности на столичном рынке недвижимости выставлены около 25 тысяч однокомнатных квартир. Более 500 из них стоят от 25 миллионов рублей. Стоимость около 70 из них превышает 50 миллионов рублей.

В феврале 2021 года аналитики агентства Skolkovo Realty определили стоимость самых дорогих однокомнатных квартир. Лидером рейтинга на первичном рынке стал объект в Басманном районе столицы за 202 миллиона рублей. На вторичном рынке стоимость самой дорогой «однушки» достигла 177 миллионов рублей.