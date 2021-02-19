Названы округа Москвы с резко подорожавшими однокомнатными квартирами

Специалисты агентства недвижимости «Бест-Новострой» провели исследование, в рамках которого назвали округа Москвы, где резко подорожали однокомнатные квартиры. Максимальный показатель зафиксировали в Южном административном округе (ЮАО), передает РБК.

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Аналитики взяли во внимание стоимость квадратного метра в новостройках. Оказалось, что в ЮАО она увеличилась за год на 33 процента и к январю 2021 года достигла 329,6 тысяч рублей. Что касается других округов, то на 30 процентов «однушки» подорожали в Центральном административном округе (до 689 тысяч рублей за «квадрат») и на 29 процентов в Юго-Восточном административном округе (до 252,3 тысяч рублей за квадратный метр).

Эксперты заметили повышение стоимости квадратного метра однокомнатных квартир по всей Москве. Среди тех округов, где подобные объекты подорожали не так стремительно, оказались Северо-Восточный административный округ (на 15,1 процента), Юго-Западный административный округ (на 15,7 процента) и Зеленоград (на 16,8 процента).

Ранее эксперты в сфере недвижимости определили необходимый размер зарплаты, получая которую можно приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру. Оказалось, что для покупки семье будет достаточно зарабатывать сто тысяч рублей в месяц. Однако в некоторых городах может потребоваться и меньшая сумма — от 51 тысячи в Казани и от 42 тысяч в Новосибирске.

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