Названы города России с дешевыми однокомнатными квартирами в аренду

Городами России с самыми дешевыми однокомнатными квартирами и студиями в аренду стали Киров (в среднем семь тысяч рублей в месяц), Пенза (7,6 тысячи рублей) и Саранск (7,7 тысячи рублей). Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Специалисты смотрели ставки аренды недвижимости площадью до 32 квадратных метров — самый ходовой товар при съеме жилья. Изучалась динамика цен за год — с декабря 2019 года. Выяснилось, что в 40 городах из 70 аренда небольших квартир подорожала, а в 30 городах наоборот подешевела.

Помимо вышеупомянутых трех городов, эксперты назвали Волжский и Брянск (около 8 тысяч рублей ежемесячно), а также Курган (8,2 тысячи рублей), Магнитогорск (8,4 тысячи рублей), Липецк (8,5 тысячи рублей), Чебоксары и Ульяновск (8,6 тысячи рублей).

Городами и регионами с самыми дорогими расценками оказались Москва (в среднем 30 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербург (около 20 тысяч рублей), Сочи (19,2 тысячи рублей), Сургут (18,4 тысячи рублей), Подмосковье (примерно 18 тысяч рублей), Хабаровск (17,6 тысячи рублей), Севастополь (17 тысяч рублей), Симферополь (16,7 тысячи рублей), Якутск (16 тысяч рублей) и Ленинградская область (15,4 тысячи рублей).

В среднем аренда квартиры по всем крупным городам страны обойдется в 11,7 тысячи рублей, что на 1,6 процента меньше, чем год назад.

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