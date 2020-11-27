На Мальдивах появились роскошные дома для соблюдения социальной дистанции

На Мальдивах появилось много роскошного жилья, которое подойдет для безопасного отдыха с соблюдением правил социальной дистанции. Местный совет по туризму даже запустил рекламную кампанию с лозунгом «Изоляция никогда не была так хороша». Об этом пишет CNBC.

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Страна открыла свои границы для туристов 15 июля, соблюдая при этом все меры предосторожности. С тех пор государство посетило более 57 тысяч человек. Самый популярный вариант дорогого отдыха здесь — виллы на отдельных островах. Например, компания Pullman Maldives Maamutaa запустила акцию «Работа из рая» для удаленщиков. В стоимость включены услуги персонального тренера, одно погружение или одна спа-процедура в неделю и ночевка в подводной спальне.

Еще одним востребованным видом жилья стали домики-пузыри. Их устанавливают на пляже острова Финолу (Finolhu), чтобы можно было любоваться океаном сквозь прозрачные стены. Для тех, кто арендует «пузырь», доступны услуги дворецкого, а также площадка-барбекю.

Тенденция отразилась и в оформлении заведений общепита. Отель Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi построил бамбуковые «гнезда» на верхушках деревьев — так выглядит его ресторан Terra. Шесть «гнезд», находящихся друг от друга на безопасной дистанции, вмещают по два человека в каждое, седьмое рассчитано на четырех гостей. Посетителям ресторана предлагается меню из деликатесов.

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