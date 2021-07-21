Российская актриса похвасталась двухэтажной квартирой

Актриса и телеведущая, участница шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Яна Кошкина похвасталась в соцсетях покупкой просторной квартиры. Девушка выложила фотографию в своем профиле в Instagram.

Материалы по теме Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло? «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Кошкина сделала снимок на лестнице внутри своей новой двухуровневой квартиры с черновой отделкой. 31-летняя актриса не сообщила, в каком городе приобрела недвижимость, но основным местом проживания и съемок, судя по постам в соцсетях, для нее является Москва.

«Счастливая и без фотошопа! Моя первая, огромная, двухэтажная квартира, как и мечтала… Начинаю ремонт и принимаю поздравления. Предлагайте идеи дизайна», — поделилась личной новостью знаменитость.

Кошкина сыграла более 30 ролей в российских сериалах. Девушку считают секс-символом отечественного телевидения. После развода звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус Кошкиной приписывали роман со стендап-комиком. Сам Харламов опроверг слухи из интернета.