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У заподозренного во взятках главы ГИБДД Ставрополья нашли новый особняк

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Алексей Сафонов
Алексей Сафонов
Фото: РИА Новости

У подозреваемого во взятках главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли еще один особняк: он расположен в 15 километрах от Ставрополя, в станице Новомарьевской. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, трехэтажный особняк уроженца станицы Сафонова заметен издалека, но выглядит брошенным. «Краска на воротах облупилась, во дворе выросли камыши, через окна видны голые стены», — пишет издание. Кроме того, как отмечает «Комсомольская правда», рядом с трехметровым забором особняка видна гора строительного мусора, а в строительном вагончике поселилась корова.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

В тот же день в Воронеже был задержан бывший замглавы областной ГИБДД Игорь Качкин. По предварительным данным, подполковник предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие своему знакомому при сдаче экзамена на водительские права. Он отправлен в СИЗО на два месяца.

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