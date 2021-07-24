Соседка главы ГИБДД Ставрополья рассказала о строительстве его особняка

Соседка подозреваемого во взятках главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова рассказала о том, как строился его особняк. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины по имени Роза, Сафонов построил дом «с нуля». Она допустила, что жилище он возвел вместе со своей гражданской женой Еленой (Псел — Примечание «Ленты.ру»), с которой женщина не была знакома. «Мы уже восьмой год тут, они чуть позже нас вселились, на год. Около семи лет назад», — сказала соседка.

Роза назвала соседей порядочными людьми, которые никогда ничего плохого жителям улицы не делали, всегда здоровались. О произошедшем с начальником регионального ГИБДД она узнала из СМИ.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Позже Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме жила его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ. 21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца.