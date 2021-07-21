Глава ГИБДД Ставрополья объяснил интерьер своего «золотого дворца»

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, арестованный по делу о коррупции, объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам Сафонова, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер был уже такой. В этом доме жила его гражданская жена. «Когда я пришел в этот дом, там все было выстроено. И ряд моментов, которые есть, я бы так не делал. У каждого свой вкус, и оценивать его может только каждый человек», — сказал глава ГИБДД.

На вопрос журналиста о том, чем «золотой» унитаз лучше обычного и выполняет ли он свои функции лучше, Сафонов не ответил.

Ранее сообщалось, что набор сантехники в особняке Сафонова стоил 20 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Life Shot, сантехника была куплена в Китае. Приобрела его Елена Псел, предпринимательница и бывшая гражданская жена Сафонова, которая в свое время занималась торговлей бытовыми товарами. Оказалось, что на нее также официально оформлен дом главы ставропольского ГИБДД.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подельники получили более 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ. 21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца.