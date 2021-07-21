«Золотая» сантехника в особняке главы ГИБДД оказалась китайской за 20 тысяч рублей

Набор «золотой» сантехники в особняке подозреваемого в коррупции главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова стоил 20 тысяч рублей. Его цену раскрыл Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

По данным издания, сантехника была куплена в Китае. Приобрела его Елена Псел, предпринимательница и бывшая гражданская жена Сафонова, которая в свое время занималась торговлей бытовыми товарами. Оказалось, что на нее также официально оформлен дом главы ставропольского ГИБДД.

В настоящее время женщина занимается сдачей помещений в аренду и торгует в интернете. По информации Life Shot, Псел также является владелицей обеих BMW, припаркованных у особняка. Издание пишет, что она якобы брала их в кредит, который добросовестно выплачивала. В настоящее время женщина хочет вернуть дом и изъятое из него имущество, передает канал.

Однако Сафонову все же принадлежит ряд объектов недвижимости. Это дача в Ставрополье площадью 285 квадратных метров и кадастровой стоимостью 2,5 миллиона рублей, дом в станице Новомарьевская площадью 232 «квадрата» за 1,3 миллиона, а также доля в квартире в Ставрополе.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» представитель мебельного бизнеса рассказал, сколько может стоить интерьер Сафонова. По словам бизнесмена, если мебель, люстры и другие вещи в особняке оригинальные, то стоимость каждого предмета может достигать нескольких десятков тысяч евро.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подельники получили более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ.