Оценена стоимость интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом

Предметы интерьера и мебель, обнаруженные в особняке подозреваемого в коррупции главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, могут стоить десятки тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель мебельного бизнеса, попросивший не называть его имя.

«Оригинал кровати — 12-15 тысяч евро [до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу]. В коридоре висит золотое бра, это фабрика Chelini — если оригинал, то три тысячи евро. Диван с креслами — порядка 30 тысяч евро [2,6 миллиона рублей]», — заявил собеседник «Ленты.ру».

При этом специалист отметил, что оценивает интерьер исходя из предположения, что это все оригинальные вещи, так как они могут оказаться и китайскими репликами известных брендов.

При этом он затруднился оценить стоимость золотых унитаза и биде.

20 июля стало известно, что против главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова и шести его подельников возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере»). По версии следователей, в течение нескольких лет они изготавливали фальшивые пропуска для водителей, перевозящих зерно, за что получили более 19 миллионов рублей.

После спецоперации по задержанию Сафонова министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД Сергея Щеткина.

