Следователи подтвердили возбуждение дела против главы ГИБДД Ставрополья

Против главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, а также шести его подельников возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердил Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

По версии следователей, в течение нескольких лет организованная преступная группа под руководством Сафонова за деньги изготавливала для водителей, занимавшихся грузоперевозками зерна, фальшивые пропуска. Эти документы позволяли владельцам грузовиков беспрепятственно пересекать территорию Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

За свои услуги Сафонов и его подчиненные получили более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее было опубликовано видео, на котором глава ГИБДД осуждает взяточничество среди своих коллег. «К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — заявил Сафонов в своем выступлении. Также он осудил водителей и пешеходов, которые предлагают взятки полиции.