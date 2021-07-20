Глава МВД России отстранил начальника полиции Ставрополья

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД генерала Сергея Щеткина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решение был принято после спецоперации по задержанию Алексея Сафонова, главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества и взяточничестве.

20 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против Сафонова, а также шести его подельников. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подчиненные получили более 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ.