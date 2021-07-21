Опубликовано видео из «золотого дворца» задержанного главы ГИБДД Ставрополья

Следственный комитет России опубликовал видео из «золотого дворца» главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупции.

На кадрах виден двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной ставропольского полковника стоят золотой унитаз и ванна с золотыми смесителями.

На видео также можно заметить лежащие на столе крупные суммы денег и два престижных автомобиля марки BMW на парковке перед особняком.

Ранее в сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД взяточничества. «К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — заявляет Сафонов в своем выступлении.

Сафонова и его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.