Пачки долларов главы ГИБДД Ставрополья попали на видео

Сотрудники правоохранительных органов начали подсчет денег, найденных у главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Работу силовиков зафиксировали на видео, его публикует Telegram-канал «Кубанские новости».

На кадры попали несколько человек — предположительно, оперативники. В руках у каждого из них — по пачке долларовых купюр. Также деньги лежат на полу, а на столе работает счетчик банкнот.

Какую сумму нашли у Сафонова, не уточняется.

Ранее 21 июля в сети появилось видео из «золотого дворца» главы ставропольского ГИБДД. На видео попал двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подельники получили более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ.