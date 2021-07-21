В Госдуме рассказали о прикрывавшем главу ГИБДД Ставрополья генерале МВД

Бывший начальник Главного управления МВД России по Ставрополью генерал-майор Сергей Щеткин прикрывал главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова, и не исключено, что он был с ним заодно в преступной схеме. Об этом в эфире YouTube-программы «Соловьев LIVE» рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, внимание на его слова обратило РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассказал, что недавно на Ставрополье задержали трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток. Тогда встал вопрос о судьбе полковника Сафонова, который возглавлял ГИБДД Ставрополья с 2012 года.

Как отметил депутат Госдумы, в тот момент генерал-майор Щеткин, «по сути, прикрыл» Сафонова и после скандала с арестом его подчиненных дал ему лучшие характеристики, а также написал «исключительное» заключение о «чрезвычайных» способностях Сафонова. Благодаря этому полковник сохранил свой пост.

По мнению Хинштейна, это может говорить или о том, что генерал-майор полиции Щеткин «ротозей и раззява», или о том, что он находится «в схеме» с задержанным накануне Сафоновым.

20 июля сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД генерала Сергея Щеткина.

Решение был принято после спецоперации по задержанию Алексея Сафонова, главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю, и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества и взяточничестве.

Ранее тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела против Сафонова, а также шести его подельников. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подчиненные получили более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ.