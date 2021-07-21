Брат задержанного главы ставропольского ГИБДД высказался о «золотом дворце»

Андрей Сафонов, троюродный брат главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупции, высказался о «золотом дворце», найденном у родственника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, дом, который был представлен на кадрах Следственного комитета, отличается от того, что он видел. «Я, допустим, его не видел. Квартиру его знаю, дом в станице знаю. Дом в станице кардинально отличается от того, что на фото», — сказал Сафонов. Родственник главы ГИБДД уточнил, что они с братом не ездили друг к другу в гости без повода, а собирались только по праздникам.

Брат подозреваемого утверждает, что все знакомые понимали, что его могут однажды задержать. Одной из причин мог стать отказ родственника от «перевода в Москву». «Я не святой, и в нем не уверен. Кто знает, может, и брал где-то... Он не делился, не говорил», — добавил Сафонов.

Ранее журналист Владимир Познер прокомментировал снимки «золотого дворца». Ведущий вспомнил о комедии Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», посвященной людям, которые «хотят казаться, а не быть». При этом, по его словам, должность давала Сафонову доступ к деньгам, «которые он не заработал, а наворовал».

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.