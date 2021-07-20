Познер высказался о «золотом дворце» задержанного главы ставропольского ГИБДД

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал фотографии «золотого дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Его слова приводит NEWS.ru.

Познер заявил, что глава ставропольского ГИБДД не уникален в своем желании похвастаться богатством — это характерно для многих россиян. «Это вполне типичная вещь, он в этом случае не уникален. Есть такое понятие: быть или казаться. Это, кстати говоря, в русском характере, это вот желание казаться: одеться поярче, показать, что у меня сумка от Hermes, у моей жены туфли от Jimmy Choo, еще что-то», — отметил журналист.

В качестве примера ведущий вспомнил о комедии Жан-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве», посвященной людям, которые «хотят казаться, а не быть». При этом, по его словам, должность давала Сафонову доступ к деньгам, «которые он не заработал, а наворовал». «Он хочет с помощью этих денег показать всем, какой же он крутой, какой же он богатый. И это он делает таким образом», — высказался Познер.

Телеведущий добавил, что смеяться над фотографиями «золотого дворца» бессмысленно. Познер подчеркнул, что все внимание должно быть направлено на то, что Сафонов, «будучи главой ГИБДД, так наворовал».

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества ранее сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.