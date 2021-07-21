Главу ГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов арестован на два месяца, суд в Ессентуках определил ему меру пресечения, пишет РИА Новости.

Руководитель управления ГИБДД России по региону, а также 35 подельников были задержаны во вторник, 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Кроме Сафонова, правоохранительные органы наведались и к заместителю начальника ставропольского УГИБДД Александру Ткаченко.

По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа на протяжении нескольких лет изготавливала пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов. Подозреваемые якобы продавали разрешения бизнесменам за деньги, это позволяло предпринимателям осуществлять грузоперевозки с грубыми нарушениями административного законодательства.

В задержании предполагаемых преступников участвовали сотрудники Росгвардии, МВД совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В сети появились кадры из дома Сафонова, который пользователи сразу прозвали «золотым дворцом». Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который сообщил о задержании, рассказал, что в особняке нашли хрустальные люстры и золотой унитаз.