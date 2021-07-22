Любовница главы ГИБДД Ставрополья захотела вернуться в «золотой дворец»

Любовница главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова Елена Псел заявила, что очень хочет вернуться в «золотой дворец», чтобы жить там и воспитывать детей. Об этом рассказал Telegram-каналу Life Shot источник, близкий к следствию.

Псел также рассказала, что беременна от Сафонова третьим ребенком. Однако, заявил источник, отношения у пары были непростые, хотя у них уже есть двое общих детей (10-летний мальчик и годовалая девочка). После рождения первенца у них произошел разрыв отношений.

В жизни гражданской жены Сафонов почти не принимал участия. Он изредка приходил в гости, покупал детям игрушки и предметы первой необходимости. Сейчас женщина хочет добиться, чтобы ей вернули изъятое из особняка имущество и деньги и впустили обратно в дом.

Ранее Сафонов, арестованный по делу о коррупции, объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер был уже такой. В этом доме жила его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска. За свои услуги Сафонов и его подельники получили более 19 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ. 21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца.