Названа стоимость жилья в районе особняка главы ГИБДД Ставрополья

Особняк подозреваемого во взятках главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова находится в квартале с элитным жильем. По данным РИА Новости, минимальная стоимость домов в этом районе — 11-12 миллионов рублей. Именно такая сумма называется в объявлениях при продаже одноэтажных домов.

Как сообщил корреспондент агентства, на улице Сипягина и соседней, Турбина, практически нет подобных построек, «только больше и пышнее». Рядом с «золотым дворцом» Сафонова располагаются трехэтажные особняки, некоторые из них сделаны из природного камня, с множеством построек во дворе и высокими заборами.

«В этом плане особняк Сафонова мало чем отличается от них. Разве что пафосными колоннами и металлическими львами под золото, вензелями и львами на воротах», — говорится в материале.

О задержании Сафонова и ряда его подчиненных сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 20 июля. Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Позже Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме жила его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.