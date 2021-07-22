Раскрыта личность госпитализированного фигуранта дела главы ГИБДД Ставрополья

Госпитализированным и впавшим в кому фигурантом дела главы ГИБДД Ставрополья оказался бывший начальник ДПС региона Александр Аржанухин. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, подследственному стало плохо, и его доставили в больницу. Сейчас он находится в коме.

По данным РЕН ТВ, бывший начальник отдела управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин покинул службу и вышел на пенсию около года назад.

Ранее сообщалось, что начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и его 35 подельников были задержаны во вторник, 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Кроме Сафонова правоохранительные органы наведались и к заместителю начальника ставропольского УГИБДД Александру Ткаченко.

По версии следствия, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере»).

21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца.