Один из фигурантов дела главы ГИБДД Ставрополья госпитализирован

Один из фигурантов дела начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, арестованного за коррупцию, госпитализирован. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

По словам Владимирова, подследственному стало плохо, его доставили в больницу. Пациент находится в коме.

Ранее, 21 июля, суд арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Руководитель управления ГИБДД России по региону, а также 35 его подельников были задержаны во вторник, 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Кроме Сафонова правоохранительные органы наведались и к заместителю начальника ставропольского УГИБДД Александру Ткаченко.

По версии следователей, в течение нескольких лет они за деньги изготавливали для водителей, перевозящих зерно, фальшивые пропуска.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение организованной группой взятки в особо крупном размере») УК РФ. 21 июля суд арестовал Сафонова на два месяца.

