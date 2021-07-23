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Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Недавние задержания правоохранителей в регионах — это результат борьбы с коррупцией, а не кампанейщина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в пятницу, 23 июля.

«Это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», — сказал он.

По его словам, раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД лишь подтверждает, что антикоррупционная борьба в стране ведется.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

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