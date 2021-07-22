Подполковника МВД с 22 квартирами поместили в СИЗО

Ленинский районный суд Воронежа отправил в СИЗО на два месяца бывшего заместителя начальника ГИБДД в регионе и действующего начальника тыла в отделе МВД по Панинскому району Игоря Качкина, который предложил взятку своему коллеге за то, чтобы его знакомый без проблем сдал на водительские права. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Против 41-летнего подполковника МВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Покушение на преступление») и 291 УК РФ («Дача взятки за заведомо незаконное действие»).

По словам адвоката полицейского Веры Белкиной, защита будет обжаловать решение суда об избрании суровой меры пресечения. Качкин признал свою вину и сотрудничает со следствием.

По версии следствия, Игорь Качкин предложил 30 тысяч рублей начальнику экзаменационного отделения ГИБДД №1 Александру Дорофееву за беспрепятственную сдачу на водительские права. Полицейский отказался от взятки и сообщил о предложении своего коллеги правоохранителям.

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР), ФСБ и собственной безопасности регионального главка МВД задержали Качина 19 июля в Воронеже.

В феврале 2020 года сообщалось, что прокуратура обнаружила и потребовала изъять у него 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Позже, в апреле 2020 года, заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области Качин перешел на новую должность начальника тыла районного отдела полиции.