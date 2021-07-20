Подполковника МВД России с 22 квартирами задержали

Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковника МВД России Игоря Качкина, у которого в собственности нашли 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, Качкин был задержан в Воронеже 19 июля. Других подробностей источник не привел. В то же время местные СМИ сообщили, что подполковника подозревают в совершении преступлений экономического характера.

В региональном управлении МВД подтвердили информацию о задержании «руководителя одного из подразделений территориального отдела». Там уточнили, что данный сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, кроме того, в отношении него ведется служебная проверка.

В феврале сообщалось, что прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, поскольку зарплата подполковника составляет 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Позже стало известно, что Игорь Качкин получил новую должность в региональном управлении МВД.