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Раскрыта стоимость недвижимости подполковника МВД России с 22 квартирами

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Кадр: НТВ

В Воронежской области прокуратура раскрыла стоимость недвижимости подполковника МВД России Игоря Качкина с 22 квартирами. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает телеканал «Вести Воронеж».

По данным издания, на заседании суда по иску к семье бывшего высокопоставленного полицейского сотрудники надзорного ведомства назвали уточненные данные о расходах Качкиных. Речь идет о 31 объекте недвижимости на сумму 63 миллиона рублей. Девять объектов на 13 миллионов рублей, как выяснилось, были куплены законно. Общие траты с учетом покупок и перепродаж автомобилей составили 77 миллионов рублей.

Несмотря на вновь открывшиеся данные о расходах семьи бывшего замглавы областного ГИБДД Игоря Качкина и его родителей, прокуратура по-прежнему требует взыскать 50 миллионов рублей.

25 февраля сообщалось, что прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, поскольку зарплата подполковника составляет 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Позже стало известно, что Игорь Качкин получил новую должность в региональном МВД.

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