Раскрыты траты россиян на ремонт жилья

Исследование: российские семьи в среднем занимают на ремонт квартир по 270 тысяч рублей

В 2021 году россияне активно берут кредиты на ремонт жилья — повышенный спрос на них обусловлен ипотечным бумом, произошедшем на фоне снижения ставок. В среднем семьи занимают на новую отделку по 270 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

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Как отмечают банкиры, самый популярный срок кредитования при оформлении займа на ремонт — 60 месяцев. При этом женщины активнее берут кредиты на приведение жилья в порядок: на них приходится 60 процентов всех соответствующих заявок, оставшиеся 40 процентов — на мужчин.

Эксперты также раскрыли статистику по возрасту клиентов, наиболее активно тратящих кредитные средства на ремонт квартир. Выяснилось, что этот кредитный продукт наиболее востребован у 31-40-летних.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32 процента. Это произошло из-за удорожания стройматериалов и дефицита трудовых мигрантов. До конца 2021 года стоимость ремонта может подняться еще на 5-10 процентов в зависимости от экономической ситуации, полагают эксперты.