В Нижнем Новгороде после ремонта открылся музей-квартира Сахарова

В Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею города открылся обновленный музей-квартира академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Об этом сообщает ТАСС.

После капитального ремонта в музее появились новые мультимедийные форматы. Например, инсталляция «ХХ век и ядерная физика» в формате тайм-лайна (временной ленты), демонстрирующая ключевые этапы развития ядерной физики в СССР.

Кроме того, постоянную экспозицию дополнили архивными документами и аудиоинсталляций от лаборатории THEATRUM. В каждой комнате установлены интерактивные элементы — взаимодействуя с ними, посетитель сможет получить более глубокий опыт от пребывания в мемориальной квартире.

«Музей получился светлым, технологичным, умным, он располагает к знаниям. Конечно же, квартира как была первозданной, такой и осталась», — рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на церемонии открытия.

Ранее в августе жители Нижнего Новгорода обнаружили на реке Ветлуга останки древнего деревянного судна. Группа отдыхающих на берегу горожан случайно заметила рубленые из дерева детали корпуса и дна судна. В августе-сентябре специалисты Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника планируют организовать экспедицию к месту находки.