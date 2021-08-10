Россияне бросились скупать унитазы

Россияне за последний год в два раза увеличили спрос на покупку сантехники через интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру». В некоторых городах сантехнику стали покупать онлайн в четыре-пять раз чаще.

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По данным экспертов, летом 2021-го сантехнику в интернет-магазинах чаще всего приобретают жители крупных городов Сибири — Новосибирска и Омска. Там спрос на этот вид товаров в онлайне вырос за год на 453 и 320 процентов соответственно.

Кроме того, унитазы и прочие сантехнические товары бросились скупать жители Воронежа, Казани, Краснодара, Перми, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода. В Москве онлайн-спрос на сантехнику за год увеличился на 95 процентов.

Как отмечают аналитики, до пандемии сантехнику традиционно покупали в офлайн-магазинах, но во время локдауна потребители начали активно приобретать такие товары онлайн. После снятия ограничений эта тенденция сохранилась и продолжает набирать обороты.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32 процента. Это произошло из-за удорожания стройматериалов. Кроме того, к существенному увеличению расценок на работы ремонтных бригад привел дефицит трудовых мигрантов. До конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-10 процентов в зависимости от экономической ситуации, полагают эксперты.