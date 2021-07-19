Российский сантехник устроил плантацию конопли в подвале городской многоэтажки

В Подмосковье задержан 41-летний житель города Протвино, который организовал плантацию конопли в подвале многоэтажки. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, подозреваемый работал сантехником, обслуживая жилые дома на улице Академика Сахарова. В одной из многоэтажек он арендовал подвал, где и обустроил свое незаконное хозяйство. В ходе обыска оперативники изъяли 46 горшков с растениями, лампы освещения, семена, емкости с жидкостью и электронные весы. Там же было найдено 200 грамм готовой к реализации марихуаны.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконный оборот наркотиков») и 231 («Незаконное культивирование наркосодержащих растений») УК России.

14 июля сообщалось, что полицейские в Хабаровском крае уничтожили крупные заросли дикорастущей конопли.

