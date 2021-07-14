В российском регионе уничтожили километры зарослей конопли

Полицейские в Хабаровском крае уничтожили крупные заросли дикорастущей конопли. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Очаги произрастания наркотического растения были найдены в пограничной зоне четырех населенных пунктов. Общая площадь участков, занятых коноплей, превысила 18 квадратных километров.

В ликвидации зарослей участвовали сотрудники МВД и представители пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Более трех тысяч кустов конопли либо сожгли, либо уничтожили гусеничной техникой.

28 июня сотрудники полиции Азербайджана обнаружили плантации конопли в Зангиланском районе, который ранее находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Наркоплантации обнаружили во время спецоперации под кодовым названием «Хаш-хаш». Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), азербайджанские служащие уничтожили 760 кустов конопли весом 100 килограммов.

В мае районного депутата Ямало-Ненецкого автономного округа заподозрили в выращивании конопли. Следственный комитет считает, что мужчина сажал растение у себя дома в селе Белоярск для личного употребления. Его задержали в конце апреля, изъяв каннабис. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до трех лет.