В Азербайджане обнаружили армянские наркоплантации

Сотрудники полиции Азербайджана обнаружили плантации конопли в Зангиланском районе, который ранее находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Наркоплантации обнаружили во время спецоперации под кодовым названием «Хаш-хаш». Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), азербайджанские служащие уничтожили 760 кустов конопли весом 100 килограммов.

Ранее в Азербайджане неоднократно заявляли о плантациях конопли в Нагорном Карабахе. В результате проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) и МВД спецоперации в селе Дашалты было уничтожено более 1,6 тонны конопли.

Позже после совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы, на территории села Алигулуушагы было обнаружено и изъято 2,9 тонн конопли.

27 сентября начались бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения. За несколько недель Вооруженным силам Азербайджана удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных во время войны в начале 1990-х годов. В ноябре Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, стороны остались на занятых позициях, затем под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района.