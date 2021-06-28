Азербайджан начал масштабные военные учения с Турцией

Вооруженные силы Азербайджана и Турции приступили к масштабным военным учениям на полигонах Баку с участием танков, авиации и беспилотников. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Маневры получили название «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021» в честь основателя современного турецкого государства и его первого президента. Они проходят в соответствии с подписанными ранее соглашениями о военном сотрудничестве двух стран.

«Основная цель учений (...) — улучшить взаимодействие подразделений армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями», — говорится в сообщении военных. Всего в тренировках участвуют около шести сотен человек личного состава, около 40 танков, 20 единиц артиллерии и крупнокалиберных минометов, 50 автомобилей, а также вертолеты и беспилотники. Учения продлятся три дня.

15 июня Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.

Позже стало известно о планах Турции разместить в Азербайджане свои военные базы в рамках подписанных соглашений о союзничестве между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что появление военных объектов НАТО вблизи российских границ станет поводом для «особого внимания» Москвы.