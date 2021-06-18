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Кремль прокомментировал заявление Эрдогана о военной базе в Азербайджане

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Объекты стран НАТО вблизи границ России — повод для особого внимания и принятия мер для своей безопасности. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности разместить военные базы в Азербайджане, передает «Интерфакс».

«В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», — заявил Песков.

Накануне, 17 июня, Эрдоган заявил, что республика может разместить на территории Азербайджана свои военные базы в рамках подписанных ранее соглашений. Он не указал сроки появления таких объектов, но подчеркнул, что сначала президент Азербайджана Ильхам Алиев должен провести консультации с президентом России Владимиром Путиным по этой теме.

Во вторник, 15 июня, Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Детали документа не разглашаются. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность.

Предыстория: Турция разместит в Азербайджане военные базы
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