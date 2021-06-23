Азербайджан и Турция провели совместные военные учения в Нахичевани

Армии Азербайджана и Турции провели совместные военные учения в Нахичевани. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

21-23 июня в азербайджанском городе Нахичевань прошли тактико-специальные учения войск Нахичеванского гарнизона и органов управления Вооруженных сил Турции (ВС).

Отмечается, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной сторонами Шушинской декларацией.

15 июня в городе Шуша (Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Документ охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. По словам Алиева, декларация также содержит положения по созданию Зангезурского коридора. Транспортная линия должна пройти через территорию Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.

Армения назвала заключенные соглашения «провокацией» и призвала серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией.