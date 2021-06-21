Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения

Азербайджан выступил за нормализацию отношений с Арменией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Такую позицию государства он назвал «неизменной» и подчеркнул, что о ней неоднократно говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Байрамов также отметил, что в Баку не видят альтернативы сотрудничеству в регионе.

«Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ, является сторонником нормализации отношений [c Арменией], и в этом направлении сделано предложение», — заявил министр.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в нежелании участвовать в урегулировании двустороннего конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что позиция республики препятствует установлению мира и безопасности в регионе.

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в парламент страны в понедельник. Она набрала 53,92 процента голосов. Несмотря на это, партия не сможет единолично сформировать правительство — для этого ей не хватило 0,08 процента.